Comfort boven alles: Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid getest

Door: JB

De Citroën C5 Aircross is al sinds zijn lancering een buitenbeentje in het SUV-segment. Niet omdat hij uitgesproken extravagant oogt – integendeel zelfs – maar omdat hij zich onderscheidt door comfort. Waar veel concurrenten zich profileren met sportieve aspiraties of hightech snufjes, houdt Citroën vast aan een merk-DNA dat teruggaat tot de DS en de legendarische hydropneumatische ophanging. Vandaag vertaalt dat zich in de Progressive Hydraulic Cushions, zetels die even zacht ogen als ze aanvoelen, en een rijervaring die vooral ontspannen moet zijn.

Met de Plug-in Hybrid (195 pk) mikt Citroën op het beste van twee werelden: elektrisch rijden in en rond de stad, gecombineerd met langeafstandscomfort op benzine. Officieel goed voor 95 km WLTP elektrische rijbereik en een gemiddeld verbruik van 2,5 l/100 km. Maar hoe ver staat die belofte van de praktijk? Wij deden de test.

Wat is goed?

Het begint bij het interieur, want daar maakt de C5 Aircross het verschil. Waar veel merken besparen op achterportieren en panelen, kiest Citroën voor gelijke materialen voor- en achteraan. Voeg daarbij veel bergruimte – groot én goed toegankelijk – en je krijgt een SUV die het de inzittenden écht naar de zin maakt. De zetels zijn ronduit indrukwekkend: zacht, maar tegelijk stevig genoeg om uren comfortabel te blijven zitten. Samen met de stilte aan boord en de goede akoestische isolatie maakt dit de Aircross een uitgelezen reiswagen. In het huidige autolandschap is deze combinatie van eigenschappen een zeldzaamheid geworden. Hij is ook ruim, met een koffervolume van 615 liter. Om dat mogelijk te maken groeide hij ook fors. Zes centimeter in de wielbasis en 15 centimeter in het totaal.

]Het rijcomfort verdient een aparte alinea. De ophanging met hydraulische dempers laat zich onmiddellijk herkennen: oneffenheden en drempels worden haast nonchalant weggefilterd. Wie écht de zwevende ervaring van vroeger zoekt, blijft een beetje op zijn honger zitten.

Verder is er de praktische inslag. Handgrepen voor alle zitplaatsen, een elektrisch schuifdak (zij het niet bijzonder groot), en overzichtelijke zichtlijnen – zelfs de achterruit biedt een goede kijk op het verkeer. Ook de aanwezigheid van een aantal fysieke knoppen wordt geapprecieerd, al blijft de bediening grotendeels via het touchscreen. De grote vlakken voor airco maken dat gelukkig redelijk bruikbaar

Tot slot: het design. De C5 Aircross oogt hedendaags en strak, en dat is meteen een pluspunt. Opvallend zijn de achterlichten die in opvallende vinnen zijn ingewerkt. Aerodynamisch wondermiddel, zegt het merk erover. In de elektrische versie voegen ze dertig kilometer rijbereik toe. Tegelijk zie je er nauwelijks nog een klassieke Citroën in. De link met het merk zit vooral in hoe hij rijdt – niet in hoe hij eruitziet. Voor velen zal dat geen bezwaar zijn.

Wat kan beter?

En dan de hybridepraktijk. Officieel belooft Citroën 95 km elektrisch rijbereik uit een accu van 17,2 kWh, maar in de praktijk klokten wij af op 68 km. Geen slechte score, maar wel een flink verschil. Eens de batterij leeg is, gaat de 1.6 benzinemotor aan het werk. En die doet dat met een aangename klank en soepel, maar het testverbruik liep op tot 7,5 l/100 km. Dat is niet alleen veel hoger dan de opgegeven 2,5 l/100 km, het toont ook de achilleshiel van plug-in hybrides: wie niet trouw oplaadt, wordt afgestraft aan de pomp.

“ We bombarderen deze C5 Aircross tot één van de meest comfortabele reiswagens in zijn segment. ”

De Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid is geen SUV die je kiest om sportieve prestaties of ultrascherpe technologie. Hij is er voor wie comfort boven alles stelt. En daarin scoort hij uitstekend: de ophanging, de zetels, de stilte en de praktische inslag maken dit een SUV die je met plezier over honderden kilometers stuurt. We bombarderen deze C5 Aircross tot één van de meest comfortabele reiswagens in zijn segment. De minpunten zijn hetzij eigen aan de technologie (plug-in hybride) of helemaal niet zwaarwichtig. De prijs dan - die kan je bestempelen als ‘evenwichtig. 42.090 euro voor de plug-in hybride illustreert dat deze voor z’n aantrekkingskracht nog steeds moet leunen op een gunstige fiscaliteit, maar er is al een C5 Aircross vanaf 34.090 euro. Dat is goedkoper dan de (kleinere) Peugeot 5008 van hetzelfde huis.

Techniek



Motor: Plug-inhybride ; 1.598 cc ; 195 pk ; 300 Nm

Aandrijving: voorwielen

Versnellingsbak: 7, automaat

L/B/H (mm): 4.652/1.936/1.690

Leeggewicht (kg): 1.874

Koffer (l): 615 (min)

Tankinhoud (l): 63

0-100 km/u (s): 7,7

Systeemvermogen: 195 pk

Topsnelheid: 220 km/u

Normverbruik (WLTP): 2,5 l/100 km

CO₂: 55 g/km

Basisprijs: 42.090 euro (plug-in)