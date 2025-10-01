Mitsubishi Outlander PHEV 2025: volwassen, maar niet foutloos

Door: JB

Na vijf jaar afwezigheid, komt Mitsubishi terug op de Belgische markt. Dat doet het met bekende benamingen van weleer: de Eclipse Cross en Grandis. Onder die producten schuilt een (nauwelijks) gecamoufleerde Renault. De enige échte Mitsubishi is deze: de Outlander. Te koop vanaf 53.990 euro.

Al in 2013 lanceerde de Japanners hun ruime SUV. Intussen is hij een vaste waarde. De Outlander is nu toe aan generatie vier. De auto kreeg een meer performante plug-in hybride aandrijflijn, een grotere accu en tot 85 kilometer elektrisch rijbereik (WLTP). Het design sluit aan bij de gekende stijl van het merk. Die verwijst subtiel naar iconen als de Pajero die inmiddels op het altaar van de CO2-reductie is geofferd. Deze auto moet de concurrentie aangaan met plug-in rivalen zoals de Hyundai Santa Fe PHEV, Kia Sorento PHEV en Toyota RAV4 PHEV, maar ook gezinnen overtuigen die ruimte en betrouwbaarheid voorop zetten.

Wat is goed

Mitsubishi bouwt met deze Outlander PHEV een volwassen SUV die aanvoelt alsof alles klopt. De aandrijflijn is een schoolvoorbeeld van evolutie: de samenwerking tussen benzinemotor en elektromotoren is naadloos en verfijnd. Je merkt nauwelijks wanneer de auto van modus wisselt, wat hem tot een van de meest coherente PHEV’s op de markt maakt. Het elektrische rijden zelf is adequaat: bruikbaar, stil en met een realistisch rijbereik dat in de praktijk dichtbij het opgegeven aantal kan komen.

Binnenin maakt de Outlander indruk. Het interieur straalt luxe uit. Bij een eerste blik denk je dat je in een premiumproduct stapt. De zitpositie is perfect, met veel verstelmogelijkheden, een uitstekend stuur en stoelen die substantieel aanvoelen en veel steun bieden. Achterin is er royaal plaats en de koffer is groot genoeg voor het hele gezin – een troef die deze SUV tot een ideale gezinswagen maakt.

Een ander voordeel: Mitsubishi houdt vast aan een old school rijgevoel. Waar veel concurrenten richting digitale bedieningsconcepten gaan, kiest deze Outlander voor fysieke knoppen en een conventionele opstelling van de bedieningselementen. Dat maakt de bediening intuïtief en overzichtelijk. De zichtbaarheid rondom is bovendien uitstekend dankzij z’n hoekige vorm en hoge zitpositie. Het product voelt daardoor betrouwbaar en doordacht.

Wat kan beter

Toch zijn er kanttekeningen. Het interieurdesign oogt wel verzorgd, maar mist aansluiting bij de huidige minimalistische trend. Bij grondige inspectie ontwaren we bovendien harde plastics die de aanvankelijke premiumuitstraling wat ondergraven.

Het infotainmentsysteem loopt achter: schermen met trage responstijden, een wat gedateerde resolutie en menu’s die niet altijd overzichtelijk zijn. Het digitale instrumentarium biedt dan weer té veel informatie tegelijk en voelt rommelig aan. Daarmee positioneert de Outlander zich qua digitalisering achter zijn Koreaanse en Duitse rivalen.

Qua rijcomfort is er ook kritiek. Boven de 80 km/u rijdt de auto comfortabel en stabiel, maar bij lage snelheden voelt hij stug aan. Mitsubishi is, net als veel merken, geobsedeerd door vlakke bochtprestaties, en dat gaat ten koste van het comfort in stadsverkeer of op slechte wegen. De motor laat zich in hybride modus bovendien horen met een ruw, “koffiemolen”-achtig geluid bij accelereren.

En dan is er het brandstofverbruik. Volgens de WLTP-cyclus verbruikt de Outlander PHEV slechts 0,8 l/100 km, maar in onze praktijktest kwamen we in hybridemodus (met een lege accu) uit op 8,5 l/100 km. Dat verschil is groot en illustreert dat Outlander vooral overwogen moet worden door mensen die hoofdzakelijk elektrisch zullen rijden.

Ook goed om weten

Mitsubishi biedt 8 jaar/160.000 km garantie. Dat maakt de Outlander een geruststellende keuze.

Conclusie

De Mitsubishi Outlander PHEV 2025 is een ruime, volwassen gezins-SUV die overtuigt met zijn doordachte aandrijflijn, uitmuntende zitpositie en praktische bruikbaarheid. Het is een auto waarbij je meteen voelt dat dit geen eerste generatie is: alles is verfijnd en coherent. Maar perfect is hij niet. Het infotainment loopt achter, het verbruik in hybride modus is hoog en bij lage snelheden kan het comfort beter.

Technische gegevens