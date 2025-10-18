Nissan Leaf: de pionier is terug, maar niet langer de koploper

Door: JB

Toen Nissan in 2010 de eerste generatie Leaf op de markt bracht, was dat een mijlpaal voor de auto-industrie. De compacte hatchback was de eerste elektrische auto die je met wat goede wil als een gezinswagen kon bestempelen. Nissan is fier dat er over vijftien jaar bijna 700.000 stuks van zijn verkocht. Maar de realiteit is dat het bedrijf z’n pionierspositie al lang uit handen gaf. Nissan vergat te kapitaliseren. De Leaf keert nu terug voor een derde generatie. Niet langer als compacte hatchback, maar als elektrische crossover.

De klant heeft intussen meer keuze dan ooit. Waar de eerste Leaf nog nog moest hebben van de ‘early adopters’, moet de derde generatie het opnemen tegen sterke concurrenten zoals de Hyundai Kona Electric, Volkswagen ID.4 en Peugeot E-3008. Nissan zet daar een nieuw design, een grote actieradius en veel technologie tegenover. Is dat genoeg om opnieuw relevant te worden? Het spant erom, want het bedrijf zit in slechte papieren.

Wat is goed

De nieuwe Leaf oogt eindelijk als een moderne EV. Doet wat denken aan een Toyota Prius, veeleer dan aan een echte crossover. Het strakke, aerodynamische koetswerk (Cw 0,25) breekt met z’n voorganger. Ook binnenin is de stap vooruit duidelijk: twee 14,3”-schermen domineren de cockpit, en het infotainmentsysteem is niet alleen helder opgebouwd maar ook voorzien van alle Google-functies die je vandaag verwacht. Navigatie, spraakbediening en zelfs de routeplanning zijn voortaan goed geïntegreerd.

De ergonomie verdient bovendien lof. Nissan kiest resoluut voor echte fysieke knoppen voor de airco en de spiegels – iets wat veel concurrenten inmiddels hebben opgegeven. Het interieur zelf ziet er modern en verzorgd uit, met nette afwerking en een goede uitstraling. Straks meer daarover..

Ook qua techniek scoort de Leaf goed. De basisversie haalt tot 436 km WLTP uit een 52 kWh-accu, terwijl de Extended-variant met 75 kWh tot wel 604 km belooft. Met een gemiddeld testverbruik van 18,1 kWh/100 km zijn die cijfers alleszins te benaderen voor wie gedisciplineerd rijdt. Bovendien ondersteunt de auto snelladen tot 150 kW. Nissan belooft 400km bijladen in een half uur. Slimme functies zoals pre-conditioning van de batterij voor snelladen en Vehicle-to-Load maken de Leaf extra praktisch voor wie zijn EV intensief gebruikt.

Wat kan beter

Toch zijn er enkele duidelijke minpunten. Zo ogen de gebruikte materialen vanbinnen dan wel kwalitatief, in de praktijk blijken ze erg krasgevoelig – vooral de middentunnel en het dashboard zijn daar slachtoffer van. Dat is niet wat je verwacht van een auto in deze prijsklasse en dit segment.

De Leaf blinkt evenmin uit in comfort. De ophanging mocht best wat zachter afgesteld worden, want oneffenheden dringen duidelijk door in de cabine. Ook de ruimte onder de voorzetels laat te wensen over – achterpassagiers kunnen hun voeten nauwelijks kwijt, wat op lange ritten storend is.

Het zicht rondom is een ander pijnpunt. Vooral naar schuin achteren is het zicht bijna onbestaande door de brede C-stijl. Je bent sterk afhankelijk van camera’s en rijhulpsystemen om veilig te manoeuvreren. En over die assistentiesystemen gesproken: die zijn er in overvloed, maar gedragen zich soms bemoeiziek. Ze nemen te vaak het initiatief of grijpen te vroeg in, wat niet iedereen zal waarderen.

Conclusie

De nieuwe Nissan Leaf is een moderne, goed uitgeruste elektrische crossover die klaar is voor het dagelijkse gezinsleven. Hij combineert een solide rijbereik, slimme technologie en een gebruiksvriendelijke cockpit met de betrouwbaarheid waar Nissan om bekendstaat. Maar hij komt ook met duidelijke zwaktes: krasgevoelige materialen, matige zichtbaarheid en overijverige rijhulpsystemen temperen het enthousiasme. Kortom: hij doet heel wat goed, maar niets uitzonderlijk. De pionier is terug in een vorm die voor velen makkelijker verteerbaar is, maar z’n koppositie is hij kwijt.

