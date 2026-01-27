bZ4X facelift: Toyota’s elektrische SUV herpakt zich

Door: VG

>’s Werelds grootste constructeur zwoer tot 2022 bij hybridisering zonder stekker. Met de introductie van de volledig elektrische bZ4X deed Toyota dat dan ook zichtbaar met tegenzin. Toch was een elektrische SUV noodzakelijk om een voet tussen de deur te houden op de Europese markt, waar de CO₂-regelgeving steeds strenger wordt.

Vier jaar later presenteert Toyota een facelift halverwege de levenscyclus van zijn SUV uit het D-segment. Het oorspronkelijke model wist bij zijn lancering in 2022 de kritiek allerminst te overtuigen. Deze update omvat enkele subtiele stilistische ingrepen aan de voorzijde, een nieuwe – kleinere – batterij en een herwerkt chassis dat meer comfort moet bieden.

Het aangepaste e-TNGA-platform kan voortaan grotere batterijen huisvesten. Klanten krijgen meer keuze, met onder meer een kleinere batterij met een bruto capaciteit van 57,7 kWh (nettowaarden communiceert Toyota nog steeds niet) en een nieuwe batterij van 73,4 kWh. Toyota belooft een snellere laadtijd (22 kW AC enkel voor de High-uitvoering), een 23% lager verbruik en meer rijbereik: tussen 444 en 569 km, afhankelijk van versie en bandenkeuze. Opladen van 10 tot 80% duurt 2,2 uur via 22 kW wisselstroom of 28 minuten via 150 kW gelijkstroom.

Wat is goed?

We reden met de FWD- en AWD-versie van de bZ4X. De FWD levert voortaan 167 kW, terwijl de AWD met een extra elektromotor achteraan uitkomt op 252 kW (343 pk). Dat verschil voel je vooral bij acceleraties: 0-100 km/u in 5,1 s voor de AWD tegenover 7,4 s voor de FWD. In normaal gebruik rijden beide versies echter grotendeels hetzelfde. De topsnelheid blijft begrensd op 160 km/u.

De facelift zorgt voor een eleganter en samenhangender front, terwijl het interieur duidelijker evolueert met een nieuw 14-inch scherm en een herwerkte centrale console met twee draadloze laadplaatsen. De afwerking is degelijk en het comfort goed, al blijft de sfeer sober en zijn de zitvlakken vooraan aan de korte kant. Achterin is er voldoende ruimte, inclusief een bruikbare middenplaats. De kofferinhoud bedraagt 452 liter, netjes gemiddeld binnen het segment.

Op de weg blinkt de bZ4X uit in comfort en stilte. De ophanging is soepel en de geluidsisolatie uitstekend. Dynamisch blijft hij stabiel en voorspelbaar, al mist de besturing wat scherpte. De AWD profiteert bij het uitaccelereren van extra tractie. Het gemeten verbruik van 15,9 kWh/100 km blijft binnen de fabrieksopgave, terwijl Toyota een batterijcapaciteit van minstens 70% garandeert tot tien jaar of één miljoen kilometer.

Wat kan beter?

De centrale console is naar mijn smaak te breed en hindert de knieën. Ook het vinden van een ideale zitpositie bleek lastig. Net als bij Peugeot kiest Toyota voor een laag geplaatste stuurkolom, maar hier zonder afgevlakte stuurkrans. In lage stand stoort het stuur bij manoeuvres en beenruimte, terwijl het instrumentenpaneel bij een hogere stand deels aan het zicht onttrokken wordt.

Daarnaast ontbreekt een handschoenkast, omdat Toyota van mening is dat de ruimte onder de middenconsole volstaat. Op dynamisch vlak viel het gedrag van de achteras tegen: op slecht wegdek begint die bij sportiever rijden te stuiteren en te bewegen. Tot slot voelen de remmen wat (te) licht bemeten voor een SUV die net boven de 2.000 kg weegt.

Conclusie

De verbeteringen van deze facelift springen niet meteen in het oog, maar zijn wel degelijk voelbaar. De bZ4X behoudt zijn originele, dynamische uitstraling en scoort vooral met comfort en stilte, zonder zijn dynamische capaciteiten te verwaarlozen.

Wij verkiezen de FWD-versie met de 73,4 kWh-batterij boven de AWD. De prestaties zijn ruim voldoende en het rijgedrag verschilt nauwelijks. Toch is het prijsverschil beperkt tot 1.800 euro. Daarvoor krijg je 120 pk extra, vierwielaandrijving, een hoger trekgewicht (1.500 kg tegenover 750 kg) en snellere acceleraties, zij het met een iets lager rijbereik. Welke versie je ook kiest: de 18-inch velgen zijn de beste keuze voor het comfort.

Technische gegevens Toyota bZ4X FWD / AWD

Lengte: 4.690 mm

Breedte: 1.860 mm

Hoogte: 1.650 mm

Wielbasis: 2.850 mm

Leeggewicht: – 2.015 kg (FWD, 73,4 kWh) – 2.100 kg (AWD, 73,4 kWh)

Kofferinhoud: 452 liter

Batterijcapaciteit: – 57,7 kWh – 73,4 kWh

Rijbereik: – tot 569 km WLTP (FWD) – vanaf 468 km WLTP (AWD)

Laadvermogen: – tot 150 kW DC – 11 kW tot 22 kW AC

Laadtijd (10–80%): – ca. 28 min (DC, ideale omstandigheden)

Vermogen:– 165 kW (224 pk) FWD – 252 kW (343 pk) AWD

Koppel:– 268,6 Nm (FWD) – 338,4 Nm (AWD)

0–100 km/u:– 7,4 s (FWD) – 5,1 s (AWD)

Topsnelheid: 160 km/u

Sleepvermogen: – 750 kg (FWD) – 1.500 kg (AWD)

Gemiddeld verbruik: – 13,9 tot 15,9 kWh/100 km

Prijs: tussen 44.800 euro en 58.540 euro