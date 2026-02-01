MGS6 EV: leaseheld, maar geen hartenbreker

Door: BV

MG breidt zijn elektrische gamma verder uit met de S6 EV, een ruime elektrische SUV in het drukbevolkte C-SUV-segment. Met een 77 kWh-batterij, keuze uit achter- of vierwielaandrijving, een rijke standaarduitrusting en een perfect verdedigbare catalogusprijs (vanaf 46.990 euro) mikt MG duidelijk op volume. De S6 EV moet vooral een rationeel alternatief zijn voor wie elektrisch wil rijden zonder premiumprijzen te betalen.

Wat is goed

De MG S6 EV is een grote, volwassen auto. 4,7 meter lang. Binnenin valt meteen het plaatsaanbod op, zowel voor- als achterin. Ook de kofferruimte is ronduit royaal, met daarbovenop nog een frunk. Voor gezinnen of wie vaak met passagiers rijdt, scoort deze MG bijzonder sterk.

MG blijft trouw aan zijn filosofie: veel auto voor je geld. Zaken die bij concurrenten vaak optioneel zijn — panoramisch dak, verwarmde én geventileerde zetels, head-up display, uitgebreide connectiviteit — zijn hier standaard of breed beschikbaar. Dat maakt de S6 EV bijzonder aantrekkelijk in leasecontext.

Het onderstel kiest duidelijk voor de gulden middenweg. De demping is niet wollig, maar ook nooit oncomfortabel. Oneffenheden worden netjes weggefilterd zonder dat de auto week aanvoelt. Voor de grote massa is dit een geslaagd compromis.

Zowel de achterwielaangedreven versie als de Dual Motor biedt meer dan voldoende prestaties. De auto voelt nooit traag aan en heeft altijd reserves, ook bij inhaalmanoeuvres. De vierwielaangedreven versie voegt daar nog extra punch aan toe. Dat is luxe, eerder dan noodzaak.

Wat kan beter?

Tijdens de test noteerden we een gemiddeld verbruik van 21 kWh/100 km. Dat cijfer is aan de hoge kant, zeker gezien de rustige rijstijl en lage gemiddelde snelheid. De koude speelt ongetwijfeld mee, maar zelfs dan mag een moderne elektrische SUV iets beter scoren.

Het infotainmentsysteem lijdt aan een bekende kwaal: het kan meer dan nodig is, maar daardoor moet je soms te lang zoeken naar voor de hand liggende functies. Positief is dat het systeem stabiel blijft en dat MG hier zeker niet de slechtste leerling van de klas is. Eenvoud zou desalniettemin welkom zijn.

Ondanks de vijf sterren Euro NCAP voelt de veiligheid eerder overbeschermend aan. Zoals bij veel Aziatische merken zijn de ADAS-systemen soms te nadrukkelijk aanwezig. Uitschakelen is dan de enige remedie. Dat ging hier wel sneller en eenvoudiger dan bij sommige concurrenten, wat het leed wat erzacht.

Misschien wel de moeilijkste kritiek: de S6 EV heeft weinig persoonlijkheid. Hij doet alles correct, maar roept zelden emotie op. Het voelt alsof MG hier bewust een veilige, Toyota-achtige koers vaart. Dat is rationeel slim, maar maakt het moeilijk om exact te benoemen waarom je deze MG boven een andere elektrische SUV zou verkiezen.

Conclusie

De MG S6 EV is een zeer rationele elektrische SUV. Hij is ruim, comfortabel, rijk uitgerust en degelijk afgewerkt. Hij rijdt volwassen, zonder uitgesproken zwaktes, en vermijdt grote fouten. Tegelijk mist hij karakter en blijft het verbruik wat hoger dan gehoopt. Omdat het een EV is, zal hij in de praktijk vooral een leasingverhaal worden — niet in het minst omdat MG daar een agressieve strategie hanteert.

MG S6 EV RWD – technische gegevens

Lengte: 4.708 mm

Breedte: 1.912 mm (2.142 mm met spiegels)

Hoogte: 1.664–1.672 mm

Wielbasis: 2.835 mm

Leeggewicht: ca. 1.880 kg

Nuttige lading: ca. 460 kg

Trekgewicht: 1.500 kg geremd / 750 kg ongeremd

Koffervolume: 674 l (1.910 l met neergeklapte achterbank)

Frunk: 102–124 l

Aandrijving: achterwielaandrijving

Batterij: 77 kWh (NCM)

Vermogen: 244 pk / 180 kW

Koppel: 350 Nm

0–100 km/u: 7,3 s

Topsnelheid: 200 km/u

WLTP-actieradius: tot 530 km

DC-snelladen: tot 144 kW

Laadtijd 10–80%: ca. 38 min

Draaicirkel: 11,1 m

Vanafprijs België: € 46.990