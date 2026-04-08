Dacia Bigster Hybrid 155 getest: het antwoord op te dure gezins-SUV?

Door: VG

Al meer dan twintig jaar zet Dacia, onder de vleugels van Renault, de Europese markt onder druk met scherp geprijsde modellen. De beruchte “auto van 5.000 euro” kwam er nooit echt, maar het merk wist wel een trouw publiek op te bouwen dankzij zijn agressieve prijszetting. Na het succes van de Duster richt Dacia zijn pijlen nu hoger met de Bigster. Is dit gewoon een uitgerekte Duster, of toch een stap richting premium binnen het budgetsegment?

Qua design ligt de Bigster sterk in lijn met de Duster. Het verschil zit vooral in de afmetingen: hij is 23 cm langer, voornamelijk achteraan, wat zich vertaalt in een bijzonder ruime koffer. Ook de wielbasis groeide licht, wat de binnenruimte ten goede komt. Een derde zitrij is er niet, maar qua uitrusting zet hij wel een stap vooruit, met onder meer een panoramisch dak en adaptieve cruisecontrol.

Wat is goed

De Bigster oogt modern en robuust, met zijn kunststof beschermpanelen rondom. Binnenin blijft het eenvoudig, met veel harde plastics, maar de afwerking is degelijk en overzichtelijk. Belangrijke functies zoals klimaatregeling en waarschuwingslichten hebben nog fysieke knoppen, terwijl het 10-inch infotainmentsysteem logisch en gebruiksvriendelijk is opgebouwd. Het zitcomfort is goed, zowel voor- als achteraan. Achterin merk je duidelijk de extra ruimte ten opzichte van de Duster, met veel beenruimte en een verrassend bruikbare middenplaats.

De hybride aandrijflijn combineert een 1.8 benzinemotor met een elektrische motor en een automatische versnellingsbak. Het rijgedrag voelt grotendeels elektrisch aan: stil, soepel en ontspannen. Met 158 pk zijn de prestaties voldoende, terwijl het verbruik met 4,7 l/100 km laag blijft. In de stad rij je vaak elektrisch, ondanks de kleine batterij. De actieradius is een sterk punt, met tot 800 km op een volle tank. Ook praktisch scoort hij goed, met een kofferruimte van 667 liter.

Prijs blijft één van de grootste troeven. De instapversie begint onder de 25.000 euro, terwijl de hybride testversie rond de 33.000 euro zit. Daarmee blijft hij duidelijk goedkoper dan vergelijkbare SUV’s.

Wat kan beter

De overgang van elektrisch naar benzine verloopt niet altijd even subtiel. Bij hogere belasting kan de motor nadrukkelijk aanwezig zijn. Daarnaast zijn de rijhulpsystemen soms opdringerig, met veel waarschuwingen. Gelukkig zijn die eenvoudig uit te schakelen.

Het interieur bevat, ook in deze duurdere uitvoering, veel harde kunststoffen, ook op plaatsen waar je ze nadrukkelijk voelt. Daar waar je elleboog legt, bijvoorbeeld. Dat past bij het prijsniveau, maar voelt minder premium aan. Ook de achteruitrijcamera stelt teleur, met een matige beeldkwaliteit.

Conclusie

De Dacia Bigster blijft trouw aan de filosofie van Dacia: geen overbodige luxe, maar wel alles wat je nodig hebt. Hij is ruim, comfortabel en eenvoudig in gebruik. De hybride aandrijving zorgt voor een aangename rijervaring, vooral in en rond de stad.

Hoewel hij geen zeven zitplaatsen biedt, maakt hij veel goed met zijn grote koffer en grote binnenruimte. De prijzen liggen hoger dan we van Dacia gewend zijn, maar de uitrusting ook. In vergelijking met concurrenten blijft hij duidelijk goedkoper. De conclusie is eenvoudig: het is een grote, goed uitgeruste SUV voor een relatief scherpe prijs, met hier en daar logische compromissen.

Technische gegevens

Model: Dacia Bigster Hybrid 155

Aandrijving: Hybride (zelfopladend)

Motor: 1.8 benzine + elektromotor

Vermogen: 158 pk

Transmissie: Automaat (4 versnellingen)

Aandrijving: Voorwielaandrijving

Acceleratie 0-100 km/u: 9,7 seconden

Gemiddeld verbruik (test): 4,7 l/100 km

Actieradius: tot 800 km

Batterijcapaciteit: 1,4 kWh

Kofferinhoud: 667 liter

Kofferinhoud (zetels neergeklapt): 1.977 liter

Brandstoftank: 50 liter

Vanafprijs: €24.790

Prijs testwagen: ± €33.790

