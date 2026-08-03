DS N°7 Hybrid wil premium zijn, maar overtuigt niet

Door: BV

DS wil zich profileren als het Franse alternatief voor Audi, BMW of Mercedes. De N°7 is de vervanger van de DS7 en daarmee het eerste model van dit nog jonge merk dat aan een tweede generatie toekomt. Het is ook de verkooptopper én het vlaggenschip. Hij moet dus vele rollen vervullen. Dat doet hij met de belofte van een uitgesproken design, luxueus interieur en een comfortabele rijervaring. Alleen… klopt dat allemaal wel?

Op papier is het een interessante combinatie. In de praktijk blijkt de Hybrid 145 vooral aan te voelen als een haastklus. De N°7 was oorspronkelijk als uitsluitend elektrische auto ontwikkeld en de hybride kwam er pas toen bleek dat Europa toch niet als een blok voor elektrificatie viel.

Unieke uitstraling en stil interieur

De N°7 ziet er zonder twijfel origineel uit. Terwijl veel SUV’s steeds meer op elkaar beginnen te lijken, kiest DS voor een uitgesproken eigen stijl. Dat levert in elk geval een auto op die de aandacht kan trekken. Ook de stilte aan boord verdient een compliment. Bij rustig rijden is de N°7 aangenaam stil en voelt hij verfijnder aan dan veel volumemerken. Het onderstel is bovendien iets comfortabeler afgestemd dan gemiddeld. Oneffenheden worden behoorlijk weggefilterd en de auto voelt ontspannen aan tijdens lange ritten. Op veiligheidsvlak is de N°7 volledig mee met zijn tijd en biedt hij een uitgebreid pakket rijhulpsystemen.

... Maar toch onvoldoende verfijnd

“ Het geheel voelt als een allegaartje - omdat het dat is ”

Waar de N°7 vooral tekortschiet, is in zijn karakter. Hij rijdt correct, maar kon tijdens onze test op geen enkel moment echt beklijven. Er is geen eigenschap waarin hij uitblinkt of waardoor je spontaan naar de autosleutels grijpt. Eerder het tegendeel. Het stuurgevoel laat steken vallen. De besturing voelt te gevoelloos en onvoldoende precies aan om de bestuurder vertrouwen te geven. Daardoor nodigt de auto nooit uit om een hoger tempo aan te houden.

DS probeert tegelijk een comfortabele én dynamische afstelling te combineren. Dat compromis werkt niet helemaal. De ophanging is comfortabeler dan gemiddeld, maar zeker niet uitzonderlijk zacht. Tegelijk wil de auto vlak door de bochten gaan, een eigenschap waar de gemiddelde bestuurder uiteindelijk weinig voordeel uit haalt. Hij rijdt niet wezenlijk verfijnder dan heel wat andere Stellantis-modellen waarop hij technisch gebaseerd is

De Hybrid 145 lijkt bovendien een compromis binnen het gamma. Omdat deze aandrijflijn pas later werd toegevoegd, beschikt hij niet over de meer geavanceerde onafhankelijke achterophanging van de elektrische varianten, maar over een eenvoudigere constructie. Dat voel je niet voortdurend, maar het past moeilijk bij de premiumambities van het merk.

Ook het brandstofverbruik stelde teleur. Tijdens onze test noteerden we 7,8 l/100 km, wat voor een moderne zelfopladende hybride simpelweg te hoog is.

Niet overtuigend premium

Misschien nog belangrijker: ondanks de luxueuze uitstraling voelt de N°7 nergens overtuigend premium aan. En het is vooral de materiaalkeuze aan de binnenkant die onvoldoende consequent is. Er worden elementen gebruikt die zonder meer premium aanvoelen, zoals inleglijsten en lederkeuzes. Maar ze worden gecombineerd met simpelweg goedkoop ogende en aanvoelende standaardonderdelen uit de Stellantis-doos - voornamelijk schakelaars en bedieningselementen die je vaak aanraakt. Hetzelfde geldt voor de boordschermen, die een eigen skin kregen, maar verder identiek zijn aan de standaard Stellantis-software - moeilijke menustructuur incluis. Resultaat: het geheel voelt als een allegaartje - omdat het dat is.

TECHNISCHE FICHE – DS N°7 Hybrid 145



Vanafprijs België: € 40.900



Motor: 1.2 PureTech turbo, driecilinder benzine + elektromotor

Cilinderinhoud: 1.199 cc

Elektrificatie: 48V mild hybrid

Systeemvermogen: 145 pk

Maximumkoppel: 230 Nm

Transmissie: 6-traps eDCT met dubbele koppeling

Aantal versnellingen: 6

Aandrijving: voorwielaandrijving



0-100 km/u: 9,8 s

Topsnelheid: 200 km/u



Gemeten verbruik Auto55: 7,8 l/100 km

WLTP-verbruik: vanaf 5,3 l/100 km

CO₂-uitstoot: 120-126 g/km

Brandstoftank: 55 liter



Bagageruimte: 560 - 1.570 liter

Trekgewicht geremd: 1.300 kg

Trekgewicht ongeremd: 710 kg

Leeggewicht: ca. 1.540 kg



Lengte: 4.570 mm

Breedte: 1.900 mm

Hoogte: 1.625 mm

Wielbasis: 2.738 mm

Draaicirkel: 10,9 m