De nieuwe Suzuki Swift heeft alles en niets

Door: BV

Echt veel geheimen had de nieuwe Suzuki Swift niet meer. Dat komt door dit lek. Maar nu is hij er officieel. En in maart, tijdens het Autosalon van Genève, krijgen we hem in het blik te zien.

Evolutie geen revolutie

De Swift was, twee generaties geleden alweer, een onverhoopt succes voor Suzuki. Dat had heel wat met z’n design te maken. Een vleugje retro, een tikkeltje apart en toch nog pretentieloos. Het werkte zo goed dat een generatiewissel het model wel groter maakte, maar je nauwelijks verschil zag.

De nieuweling wil wel verder borduren op dat elan, maar vergrijpt zich al meteen aan een paar cliché’s. Het namaak-zwevende-dak bijvoorbeeld. Iets wat je vindt op een nieuwe Opel Astra, maar ook op een Hyundai i20 bijvoorbeeld. En op tal van nieuwe modellen, want dat is nu weer zo’n gimmick als ver doorgetrokken koplampen, valse luchtinlaten, een bumperoverschrijdende radiatorgrille of donkere A-stijlen. De nieuwe Swift heeft het allemaal.

Groter, maar nog altijd licht

De Swift wint weerom wat centimeters links en rechts. Maar het blijft, ook binnen z’n segment, een pluimgewicht. Het platform is nagelnieuw. Het heet Heartect en z’n zuinige omgang met kilo’s is één van de voornaamste kenmerken. De lichtste variant weegt niet meer dan 840kg. In Japan kan men kiezen uit een 1.2 Dualjet-viercilinder met 90 pk en een 1.0 liter driecilinder met turbo, goed voor 112 pk en een standaard automaat. Er is ook nog een Hybrid-versie. Die combineert de eerdergenoemde één-punt-twee met een elektromotor. Europese specs zijn voor weldra.