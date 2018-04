Subsidie maakt elektrische wagen flink goedkoper vanaf 2016

Door: BV

De Vlaamse overheid is van mening dat er onvoldoende elektrische auto’s rondrijden. En daarom wordt de aanschaf van een elektrisch voertuig vanaf 1 januari 2016 extra ondersteund. Wie zich een nieuwe elektrische auto aanschaft, kan rekenen op een tegemoetkoming van maximaal € 5.000.

Wie komt in aanmerking?

De subsidie, voor alle duidelijkheid, geldt uitsluitend voor particulieren. Bedrijven kunnen wel onverkort van de fiscale aftrekbaarheid van 120% blijven genieten. En ze geldt alleen voor nieuwe elektrische auto’s. Elke natuurlijke persoon kan slechts één keer beroep doen op de premie.

Premie elektrische auto 2016

Vlaanderen heeft € 5 miljoen uitgetrokken voor de maatregel. Die loopt tot 2019, maar kan vervroegd stopgezet worden als het geld op raakt.

De subsidiëring is afhankelijk van de kostprijs van de auto die wordt aangekocht. Hoe goedkoper de auto, hoe hoger de tegemoetkoming. Elektrische auto’s met een cataloguswaarde van minder dan € 31.000 worden op deze manier € 5.000 goedkoper in 2016. Tussen € 31.000 en € 41.000 komt Vlaanderen € 4.500 tegemoet, van € 41.000 tot € 61.000 wordt dat € 3.000 en als de kost nog hoger is, krijg je maximaal € 2.500 van de overheid terug.

Wat als je een batterij moet huren?

Nogal wat automerken verkopen een elektrische auto niet helemaal. Zij verhuren de batterij aan boord apart, wat uiteraard voor een lagere aanschafprijs zorgt. De overheid houdt daar rekening mee door in formules waarbij de batterij wordt gehuurd de catalogusprijs van de auto met € 6.000 te vermeerderen als basis voor de berekening van de premie.

Hoe langer je wacht, hoe minder je krijgt

De premie die voorzien is, is het hoogst in 2016 en zakt daarna stelselmatig weg. Afhankelijk van de gecorrigeerde waarde kan je dus rekenen op volgende tegemoetkoming (voor zover het budget niet uitgeput raakt).

Hoeveel subsidie is er?

Cataloguswaarde 2016 2017 2018 2019 Minder dan 31.000 euro 5000 € 4000 € 3000 € 2000 € Tussen 31.000 en 41.000 euro 4500 € 3500 € 2500 € 1500 € Tussen 41.000 en 61.000 euro 3000 € 2500 € 2000 € 1500 € Meer dan 61.000 euro 2500 € 2000 € 1500 € 1000 €

Ben ik zeker?

Meteen bij de bestelling van de auto, zal je als klant je aanvraag kunnen doen. Op die manier zou je als klant meteen moeten weten of je auto bij levering in aanmerking komt. De goedkoopste elektrische ‘auto’ op de markt, de Renault Twizy, voldoet volgens de fabrikant niet aan de voorwaarden voor de tegemoetkoming.