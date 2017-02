Velar: er komt nog een Range Rover bij

Door: BV

Land Rover komt met een nieuwe SUV met coupé-kenmerken. Die zal luisteren naar de naam Velar en wordt op 1 maart helemaal onthuld.

Waar komt die erbij?

Het is goed dat Range Rover er nog even een tekeningetje bijgeeft om aan te geven waar de Velar precies in het gamma komt. Want het is nu niet zo dat er tussen de Evoque en de Range Rover Sport (op zich al twee SUV’s die al wat te dicht bij een coupé gelegen hebben) nog een gigantisch gat gaapte. Maar kijk, de Britten denken er toch nog een model in te mikken. Want hoewel het design, dat weten we nu al, er weer een schep bovenop zal doen, moet de Velar ook behoorlijk praktisch blijven. De coupé zonder lage daklijn wordt er dus ook één met vier deuren (in tegenstelling tot de Evoque waarvan wel een tweedeurs bestaat). Erg veel van het zuivere coupé-DNA blijft er dus niet mee overeind, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat er geld te rapen valt in het segment. Want iets wat zowel sportief, SUV, als premium is. Daar ligt winstmarge. Er is een reden waarom Mercedes de GLC Coupé bedacht en BMW met de X4 op de proppen kwam.

En de naam?

Die is volgens Land Rover afgeleid van het Italiaanse woord ‘velare’. Dat betekent sluier of - in een minder letterlijke zin - mysterieus. En dat moet weer een verwijzing zijn naar de prototypes van de aller-eerste Land Rover. Hoe exact, dat mag het merk ons nog eens uitleggen.