Nieuwe motor, facelift voor Skoda Rapid

Door: BV

Het belangrijkste nieuws eerst: de Skoda Rapid krijgt een nieuwe motor. Een 1-liter met turbo die ook al te krijgen is in de Octavia. Hij krijgt hier een iets meer bescheiden vermogen in twee versies: 95pk en 110pk. In het eerste geval is het voldoende voor een sprinttijd van 11,0 seconden. In het tweede geval haalt hij de 100 in 9,8 tellen. De traagste is met een verbruik van 4,4l/100km ook de zuinigste, maar het scheelt maar een deciliter.

De drie andere motoren zijn een 1.4 TSI met 125pk, een 90pk krachtige 1.4 TDI en een 1.6 TDI met 116pk.

Magere facelift

De opfrisbeurt van zowel de sedan als vijfdeurs die als Spaceback in de catalogus komt niet verder dan nieuwe koplampen (nu met LED dagrijlichten en optioneel ook koplampen met dezelfde technologie), andere mistlichten en de gebruikelijke velgen en kleurtjes. Of toch: de Spaceback heeft nu een langere achterruit. Over niet eens twee weken debuteert het vernieuwde model op het Autosalon van Geneve.