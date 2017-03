Lamborghini Huracan Performante overdrijft, maar niet met de naam

Door: BV

Niet dat een gewone Huracan niet ‘performante’ is natuurlijk. Maar deze Performante doet er nog een flinke schep bovenop. Uit z’n nog steeds atmosferische 5,2l V10 wordt nu 640pk en 600Nm gesleurd. Dat is 30pk en 40Nm meer dan voorheen. En het resultaat?

De snelste Lamborghini Huracan ooit

De topsnelheid verandert niet. Die blijft op 325km/u. Een cijfer waar weinigen over te klagen zullen hebben. Maar hij gaat wel sneller naar de 100. Nu kan het in amper 2,9 tellen. Dat is 3 tienden vlotter dan voorheen. Naar 200km/u gaat in 8,9 seconden, terwijl hij er voorheen 9 nodig had.

Doorontwikkeld

Je kan niet niet zo zeer van aanpassingen spreken, als van ‘doorontwikkeling’. Nagenoeg alles werd opnieuw bekeken. Zo werd ook nog 40kg gewicht gespaard, terwijl de uitlaat minder tegendruk genereert en de motor makkelijker aan zuurstof raakt. De ophanging werd ook stijver, de vierwielaandrijving werd opnieuw gecalibreerd en de zeventrapsautomaat werd verder verfijnd. En remmen doet hij ook harder.

Nieuw composietmateriaal

De Italianen maken gretig gebruik van een nieuw ontwikkeld composietmateriaal waarin ook carbon wordt verwerkt. Het wordt gebruik voor de vleugels, bumpers, diffuser, motorkap en de aerodynamische onderdelen die zich afhankelijk van de snelheid verzetten. Dat zijn er trouwens behoorlijk wat. De achtervleugel helpt nu bijvoorbeeld ook bij het remmen. En dat maakt een hoop verschil uit, zo wordt beweerd.

Lijnenspel

Daar moet wat van de Diablo in zitten, volgens het merk. En daar danken we ook enkele bronskleurige effecten aan. Retro elementen worden niet geschuwd. Ze staan in contrast met een aandrijflijn die je in verschillende modi kan zetten, naar smaak, en boordelektronica die beste maatjes is met je nieuwe smartphone, of die nu op Ios of Android draait. Voor je neus zit nu ook een digitaal display. Zoals in de jongste editie van de Golf, maar dan flamobyanter vormgegeven.

Deze zomer

Aankomende zomer worden de eerste exemplaren geleverd. Dat is voor klanten die er ten minste € 195.040 voor over hadden.