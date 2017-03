Nieuwe SsangYong Rexton is de lelijkste niet

Door: BV

SsangYong kruipt gestaag en vastbesloten uit het dal. En dat betekent ook dat het het juk van z’n designkeuzes van weleer afwerpt. Iets waarvoor we het Indische Mahindra moeten bedanken. Dat is immers het bedrijf, met haar hoofdkwartier in Mumbai, dat in 2010 het noodlijdende zuid-Koreaanse automerk opkocht en een nieuwe koers uitstippelde. Eerst met de Korando, en daarnaast met de Tivoli en diens verlengde versie, XLV. Beiden werden verkozen tot VAB-gezinswagen van het jaar in ons land. Toch gen makkelijke klus.

De eerste foto’s

Later deze week gaat het Autosalon van Seoul door. Daar wordt een nieuwe Rexton voorgesteld. Hoog tijd ook, de vorige ging 16 jaar mee. En zelfs gerenommeerde designer Giorgetto Giugiaro kon er niet voor zorgen dat z’n looks helemaal klopten. Maar dat is verleden tijd. De looks van de LIV-2 Concept zijn getransformeerd voor serieproductie. En ook binnenin oogt het keurig en modern, met onder meer een 9,2” display voor de infotainmentfuncties.

Dieselen

Twee van de beschikbare krachtbronnen zijn al toegezegd. Het gaat om een 2.2 liter diesel en een 2.0 liter turbobenzine, gekoppeld aan achter- dan wel vierwielaandrijving. Interesse? Nog dit jaar moet de nieuwe Rexton ook hier bij de dealer staan, hetzij pas tegen de jaarwisseling.