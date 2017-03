Koop een echte Lamborghini Huracan voor 5 euro

Door: BV

Een sportwagen kost je meestal een arm en een been. De Lamborghini Huracan, met z’n 610pk sterke 5,2l V10, is beslist geen uitzondering. Handige Harry’s kunnen wat uitsparen door een exemplaar te kopen met wat werk aan, dat ze vervolgens zelf kunnen doen. Maar dit exemplaar vraagt toch héél wat extra werk. Volledig afgebrand. Goed dat de advertentie ‘voertuig start niet’ vermeldt. Maar aan de andere kant... € 5 euro? Misschien zijn enkele velgen nog wel te redden (om een mooie koffietafel van te maken) en de rest is zeker het gewicht in oud ijzer waard. Wie ‘m gaat ophalen moet wel alles meenemen. Stoffer en vuilblik meebrengen dus.