Skoda Vision E Concept is meer dan Kodiaq Coupe

Door: BV

Op 19 april stelt Skoda op het Autosalon van Shanghai de Vision E voor. Een concept voor een SUV met coupé-allures. Zo veel is duidelijk. Het is echter niet zo maar een Kodiaq met een hertekende daklijn. Terwijl de reeds gecommercialiseerde zevenzitter van het merk gebruik maakt van het MQB-onderstel van de VW-group, staat deze creatie op het elektrische platform. Daarop wil VW de komende jaren tientallen modellen lanceren.Rij 500km ver

De accu moet in staat zijn om de Vision E tot 500km ver te stuwen. Als je kracht wil inplaats van autonomie, dan heeft hij het ook. Twee elektromotoren voorzien samen 306pk. En hij doet behoorlijk wat zelf. De concept is kan zelf rijden volgens de criteria die bij ‘level 3’ horen. Dat wil zeggen dat hij zelf parkeerplaats kan zoeken, file kan rijden, z’n rijstrook kan houden of inhaalmanoeuvres kan uitvoeren.

Design

De coupé-achtige daklijn, dat vermeldden we al. Vallen verder ook nog op: de slanke lichtunits, de sobere kofferklep en de gecamoufleerde deurgrepen. De afmetingen resten ons dan nog: 4,64m in de lengte, 1,91m in de breedte en 1,55m in de hoogte. De wielbasis bedraagt 2,85m, wat een riant interieur moet opleveren. Maar dat is voor een andere keer.