Ferrari F430 van Donald Trump verkocht voor...

Door: BV

Donald Trump mag trekt nu, als president van de VS, agressief de kaart van de Amerikaanse automerken. Maar zelf reed hij eigenlijk voornamelijk met Europese merken. Dat is bekend.

Eén van z’n Europese speeltjes van weleer, een Ferrari F430, ging dit weekend onder de hamer in Florida. De verkoopprijs werd door het veilinghuis geschat op 250.000 tot 350.000 dollar. Het werd uiteindelijk 270.000 dollar. Het dubbel van wat een F430 in vergelijkbare staat waard is.

De verkoper, die de auto zelf via een tussenpersoon kocht, heeft z’n Italiaans raspaard in elk geval niet lang op stal gehouden na de verkiezing. Wie weet immers of Trump nog lang in het zadel zit?