Deze Audi E-Tron Sportback staat in 2019 bij de dealer

Door: BV

De Volkswagen-groep stelt op het Autosalon van Shanghai drie concept cars voor die allemaal crossovers zijn en allemaal van dezelfde onderhuidse technologie gebruik maken. Of hoe daar al helemaal geen moeite meer gedaan wordt om te verhullen dat je drie keer hetzelfde wordt verkocht. Dit is in elk geval wat Audi ervan maakte. En wat meer is. Deze luxeneef van de Skoda Vision E en Volkswagen I.D. Crozz staat in 2019 bij de dealer. Daar kan je van op aan. Hij zal er alleen niet exact hetzelfde uitzien.

Meer elektromotoren

Audi gebruikt in vergelijking met de SUV-coupé’s van Skoda en Volkswagen een extra elektromotor. Drie in plaats van twee. En daardoor wekt deze Audi wat meer pk’s op. 435 in plaats van 306pk. Er is immers wel hiërarchie.

Geen kleintje

De Audi e-tron Sportback mag met zijn schone aandrijflijn dan het beste voorhebben met mens en milieu, de studie heeft een behoorlijke ‘footprint’. Liefst 4,90 meter lang is hij, bij een breedte van nipt twee meter en een hoogte van 1,53 meter. Formaat BMW X6, zeg maar, zij het een kleine 20cm lager. Dan moet je immers een hoop minder lucht verzetten.

Spelen met licht

Audi heeft eerder door laten schemeren bij haar toekomstige modellen flink in te zetten op het spelen met licht. Niet alleen verlichting die functioneel van aard is, maar net zoveel om de inzittenden in een bepaalde sfeer te laten baden. De E-Tron Sportback schijnt daar alvast letterlijk zijn licht op. De concept is ook voorzien van digitaal aangestuurde LED's – in de koplampen – die aan de hand van piepkleine beweegbare spiegels in staat zijn om meerdere lichtanimaties weer te geven. 'Niet alleen om de bestuurder te verwelkomen, maar ook om bijvoorbeeld te communiceren met andere weggebruikers', aldus Audi. Twee 'lichtvelden' naast de grille, die elk bestaan uit ongeveer 250 LED's, ondersteunen daarin.