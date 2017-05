BMW 6-Serie Coupé krijgt het spuitje

Door: BV

Wie nog een BMW 6-Reeks Coupé wil, haast zich best naar de dealer. Nu. Wanneer de voorraad is uitverkocht, is het er immers mee gedaan.

De productie van het model werd door BMW in alle stilte gestaakt afgelopen maand februari. Een cabrio of Gran Coupé wil het bedrijf nog wel voor je bouwen.

De kans dat je droomde van een tweedeurs 6 met dak, zijn echter niet zo groot. De beslissing van het automerk is ingegeven door een erg povere vraag naar het model. En het lijkt erop dat het gamma van de modellijn, wanneer er een opvolger komt, uitgedund zal worden. De Grand Coupé lijkt een blijvertje te zijn. Misschien komt er wel een dynamisch gelijnde break. De rest zou wel eens in het vaarwater kunnen komen van de 8-Reeks waar in München aan gewerkt wordt. Die moet de Mercedes S-Klasse Coupé en Cabrio gaan bekampen.