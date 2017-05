Dit kost een rondje Nürburgring je tijdens de zomer van 2017

Door: BV

De legendarische Nürburging in de Eiffel is ook in 2017 de favoriete stek van automerken om er prototypes in camouflageprint te martelen. En met de regelmaat van de klok worden er ook wedstrijden gehouden. Maar er zijn ook nog een hele hoop dagen die voorzien zijn voor ‘Toeristenfahren’. Dan mag je je eigen auto op de pijnbank leggen. Voor de toegang koop je een gewoon een ticketje. Er is geen technische inspectie en geen veiligheidsbriefing. De Nordschleife of ‘groene hel’ is officieel immers een tolweg.

Goedkoper rijden op weekdagen

De afgelopen jaren werden kaartjes steevast duurder. En ook in 2017 wordt een ronde wat duurder dan in 2016 (die tarieven vind je hier). Tenminste, als je tijdens het weekend wil rijden. Nieuw is immers een tarief voor weekdagen, dat vorig jaar nog niet bestond.

Nürburgring Tarieven 2017 1 ronde tijdens het weekend 30 € 1 ronde op weekdagen 25 € Volumekorting (+/- 10%) Alleen via app (zie hieronder)

Seizoensticket 1900 €

Volumekorting alleen met de app

Vorig jaar waren er nog voordelige tarieven voor wie meteen 4, 9 of 25 rondjes kocht. Die zijn er niet meer. Maar er is wel een nieuw systeem met een speciale App. Wie daar z’n ronden op koopt, krijgt credits die weer gebruikt kunnen worden om extra rondjes te kopen. Voor elke 100 euro die je uitgeeft, krijg je ongeveer 10% terug. Wie z’n ronden gewoon aan de kassa koopt, kan niet langer van korting profiteren.

Seizoenskaart

De seizoenskaart is met een prijs van € 1.900 niet prijziger dan afgelopen jaar. Je verdient ze terug op 71 ronden in het weekend (rekening houdend met de volumekorting) of vanaf 85 ronden op weekdagen. Seizoenskaarten zijn persoonlijk en gekoppeld aan de bestuurder en niet aan de auto. De organisatie doet sporadisch controles op wie er effectief aan het stuur zit.

GP circuit

Het moderne GP-circuit mag je ook aandoen. Dat kost je € 29 per kwartier. Wie een seizoenskaart heeft, mag ook daar onbeperkt z’n rubber gaan verslijten.