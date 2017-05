Geen Cupra van nieuwe Seat Ibiza

Door: BV

Het is niet eens zo lang geleden dat compacte Seat’s bijna synoniem waren met felle kleuren, dikke bumpers en grote vleugels. Het summum voor de beoogde doelgroep toen: de Ibiza Cupra. Maar tijden veranderen.

Geen Seat Ibiza Cupra meer

Seat introduceerde recent een nieuwe Ibiza. Voor wie wacht op een nieuwe Cupra is er wellicht slecht nieuws. De verkoop van die variant slabakt al een tijdje. Daarom besliste de Seat-directie om het model niet langer in de portfolio op te nemen. De 1.5 TSI met 150pk wordt de krachtigste variant in de catalogus.

Minder kannibalisme

Niet alleen Seat ziet af van een meer dan 150pk sterke kleine hatchback. Ook zustermerk Skoda laat z’n Fabia RS voor wat het is. Dat betekent dat er een groter deel van de koek overblijft voor de Volkswagen Polo. Daar komt in elk geval wél een nieuwe GTI van. En natuurlijk kan je ook nog bij concurrentie gaan shoppen. Voor een Renault Clio RS of Ford Fiësta ST bijvoorbeeld.