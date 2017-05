Hyundai leert iets over genitaliën

Door: BV

Hyundai maakt zich op de lancering van z’n eerste compacte SUV. Daarvan is dit overigens het eerste clandestien geschoten plaatje.

De nieuwe boreling moet zich in het segment profileren, dat blijkt uit z’n aparte uiterlijk. Maar hij komt nu ook al in het nieuws omwille van z’n naam. Kona, naar een district op het eiland van Hawaii. Klinkt onschuldig, niet? Wel…

Ongelukkig gekozen naam

Namen bij auto’s zijn een beetje vervelend, omwille van verschillende betekenissen in verschillende landen. Automerken onderzoeken dat (hopelijk) intensief, maar dialecten of zaken die gelijkaardig worden uitgesproken maar verschillend worden geschreven, glippen al eens door de mazen van het net. En Kona, zo blijkt, bekt niet overal even lekker.

In het Portugees krijgt Hyundai’s nieuwste immers dezelfde naam als een veel gebruikte benaming voor het vrouwelijke geslachtsdeel. Je schrijft het niet exact hetzelfde, maar het klinkt wel zo. En ook in Polen en Noorwegen is het niet optimaal, waar het echter met betekenis van ‘stervende’ of ‘de vrouw’ niet zo aanstootgevend is.

Hyundai Kauai

Hyundai kiest daarom op selecte markten voor een naamswijziging. Daar komt het model in de catalogus als Hyundai Kauai: de naam van een ander Hawaiiaans eiland.