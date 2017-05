​Deuren BMW 7-reeks gaan spontaan open

Door: ADD

BMW kampt dezer dagen niet enkel met een productiestilstand, problemen zijn er voor de constructeur uit München momenteel ook in de Verenigde Staten. BMW moet er meer dan 45.000 auto's repareren, omdat de portieren er tijdens het rijden kunnen openen. De terugroepactie betreft oudere 7-reeks modellen (jaargangen 2005-2008), dat maakte de Amerikaanse toezichthouder NHTSA vrijdag bekend. Volgens BMW is het probleem beperkt tot auto's in de Verenigde Staten.