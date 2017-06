Jaguar XF: de Sportbrake is er

Door: BV

Het is al twee jaar geleden dat Jaguar de nieuwe generatie van de XF voorstelde. Een berline die uitpakte met een intenstief gebruik van aluminium voor een grotere lichtvoetigheid en een fijnbesnaard onderstel. Zo goed dat het de Duitsers op dynamisch vlak in hun hemd zet. Maar van de praktische break - Sportbrake geheten -, geen spoor. De prioriteit ging toen uit naar de F-Pace. Zo’n crossover is immers een product dat op alle continenten gesmaakt wordt. De break - dat is toch voornamelijk iets voor Europa.

Gigantisch panoramisch dak

Maar nu, twee jaar na de berline, is de Sportbrake van de nieuwste generatie er wel. Bijna 200kg lichter dan z’n voorganger. 1.660kg is een respectabel gewicht dat betere prestaties moet combineren met een lager verbruik, zoals hij dat ook al deed bij de berline. Daarmee deelt hij alles tot de B-stijl. Daarachter is het allemaal nieuw. Met inbegrip van de koffer die (vanzelfsprekend met de bank plat) tot 1.700l bagage lust. Het optionele panoramische dak is zo maar eventjes 1,6 meter groot. De leverancier die ervoor instaat, kan niets groters maken. Tot hij een nieuwe oven installeert tenminste. Wellicht tegen de introductie van de volgende generatie…

Gamma

Onder de kap komen de Ingenium-motoren van het bedrijf. Diesels maken het gros van het aanbod uit. Later komen er ongetwijfeld nog pittiger versies (maar geen XF-R S). Alleen de instapper laat zich met de hand schakelen (6-bak), al de rest doet het met een automaat (8-bak).