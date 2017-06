Honda heeft nieuwe Accord klaar

Door: BV

Honda heeft de tiende generatie van de Accord klaar. Het model wordt half volgende maand officieel voorgesteld. Nu al moet deze eerste designschets het publiek opwarmen. De lat ligt hoog. De Japanners beweren dat de Accord 10 de meest radicale en leuke wordt sinds het die naam voor het eerst op een auto kleefde.

Europese plannen?

Of het bedrijf met de jongste Accord, die ook een hybridevariant krijgt, ook Europese plannen koestert, is nog niet duidelijk. Daarover weten we over een maand ongetwijfeld meer.