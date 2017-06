Jaguar XE, XF, F-Pace met nieuwe potige viercilinder

Door: BV

Jaguar heeft een nieuwe tweeliter viercilinder in het aanbod. Die hoort tot de door het bedrijf zelf ontwikkelde en gebouwde ‘Ingenium’ motorenfamilie.

Het reeds bestaande blok, waaraan geen fundamentele wijzigingen worden doorgevoerd, wordt opgewaardeerd. Het krijgt in de eerste plaats een compleet nieuwe druklading. Daardoor kan de centrale 300pk en 400Nm opwekken.

Prestaties

De XE is de meest lichtvoetige van het trio. Met deze motor haalt de middelgrote sedan 100km/u in 5,5 tellen bij een verbruiksgemiddelde van 6,9l/100km. De grotere XF is slechts één tiende langzamer op dezelfde oefening, maar heeft wel 3 deciliter meer dorst. De F-Pace tenslotte doet de honderdsprint in 6 tellen rond en vraagt elke 100km 7,7l brandstof.

De motor werd eerder al voorgesteld in de Jaguar F-Pace. De tweezitter kan er nog beter mee uit de voeten (dat ontdek je hier).