Boreas is Spaanse supercar… misschien

Door: BV

Een nieuwe dag, een nieuwe supercar… zo lijkt het tenminste. Aan wilde plannen en dromers ontbreekt het de wereld namelijk niet. Veelal horen we er achteraf niets meer van. Slechts enkelen halen het. Welke kant het met de Boreas op zal gaan, moet nog blijken.

De dromer van dienst is David Sanco Domingo. Hij wou een Spaanse supercar met goddelijke krachten, die angstaanjagend snel en temperamentvol is. Hij is al tien jaar met het project bezig en zou in december eindelijk tot productie overgaan.

Spaans… en ook Grieks

De naam Boreas is afkomstig uit de Griekse mythologie. Boreas was de Griekse god van de noorderwind en stond bekend om zijn temperament. Of dat allemaal waargemaakt wordt, moet nog blijken. DSD Design & Motorsport, het bedrijf dat instaat voor de commercialisering, heeft het in elk geval over een hybride aandrijflijn met 1.000pk en een top van 380km/u.

Slechts 12

Het uiterlijk, dat we hier voor het eerst te zien krijgen, heeft in elk geval iets generisch. Echt opvallen doet de Boreas niet in het supercarwereldje. Exclusief wordt hij in elk geval wel. DSD wil niet meer dan 12 stuks maken. Die moeten allemaal van elkaar verschillen. In december horen we meer te weten want dan wordt de productiestart beloofd.