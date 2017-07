Buick Regal als voorsmaakje Opel Insignia OPC

Door: BV

Bestaat er wel zoiets als een échte Opel? Die vraag kan je je stellen als je weet dat het model in Australië als Holden Commodore in de catalogus staat en in Amerika en Azië een Buick Regal is. En er natuurlijk ook netjes in bestaande gamma’s moet passen.

In onze contreien is het nog wachten op een bijgekruide Insignia. Maar de snelle Buick is er al. De GS-uitvoering viseert de Chinese markt en doet het met een 3,6l V6. 313pk en dus minder krachtig dan de 2,8l uit de vorige Insignia-gammatopper bij ons. En toch is deze nieuweling sneller, met dank aan een lager gewicht.

Maar je hoeft je niet meteen blind te staren op de zescilinder. Die komt bij ons wellicht niet. Kijk eerder naar het uiterlijk en je zal al zien hoe Opel z’n vlaggenschip moderner sportiever kan maken.