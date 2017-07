Blaast de nieuwe Suzuki Swift Sport?

Door: BV

De Suzuki Swift Sport is een buitenbeentje. Of dat was hij tenminste. Door vast te houden aan een atmosferische motor. Of door in het hot hatch segment niet meer dan 136pk aan te bieden terwijl concurrentie à la Fiësta ST, Polo GTI, Clio RS en 208 GTi vlot doorklommen tot 200pk en meer. Maar de tijden veranderen…

En wat onder de kap?

Op het Autosalon van Frankfurt, niet eens twee maanden meer van ons verwijderd, stelt het merk de nieuwe Swift Sport voor. Hij staat bovenaan dit artikel. De krachtbron? Dat is nog een geheim. Heel wat mensen zetten in op de 1.4 Boosterjet van het merk. In de jongste Vitara al goed voor 140pk, maar mét turbo en dus makkelijk nog wat verder op te kittelen. 14 september ten laatste volgt het nieuws.