Nieuwe Rolls-Royce Phantom is meest luxueuze auto ter wereld

Door: BV

Rolls-Royce heeft het doek van de nieuwe Phantom getrokken. Een auto die op vlak van vormgeving dicht aanleunt bij de vorige generatie. Een auto waarvan heel wat mensen al vergeten zijn dat dat de eerste Rolls-Royce ooit was die werd gepend onder de vleugels van BMW. Succesvol, moet gezegd worden.

De Phantom is groter dan z’n voorganger. Maar terwijl hij verder uitstrekt achter een nog hogere grille, moet hij ook eleganter zijn. De nieuwe koplampen zijn daarin het voornaamste instrument. De aparte, ronde verstralers (die eigenlijk op de plaats van de mistlichten zaten) zijn daardoor verdwenen. De nieuwe über-Rolls doet het nu met louter slanke lichten. Die worden afgelijnd door een lichtring en omvatten lasertechnologie die de weg tot 600 meter voor de auto verlicht. Meer kan je nooit nodig hebben, want het menselijke oog kan het niet waarnemen.

De stilste auto ter wereld

Elke nieuwe Phantom uit de geschiedenis (en dat zijn er heel wat) legde de lat hoger voor verfijning en comfort. Ook ditmaal wil de Phantom de stilste auto op de markt zijn. En daarvoor ging men erg ver. Rondom vind je bijvoorbeeld 6mm dikke dubbele beglazing. Motor- en transmissiegeluiden worden door niet minder dan 130kg isolatie uit het interieur geweerd en om de 22-duimers zitten speciale banden. Daarin is een schuimlaagje verwerkt dat ervoor zorgt dat ze 9 decibel minder geruis opwekken. Bij 100km/u is werd deze limousine 10% stiller. Zo stil, dat meetinstrumenten er moeite mee hadden, als je het merk mag geloven.

Interieur

In het interieur vind je vooral meer van hetzelfde. Het leder is nog net zo fijn, de (populaire) optionele sterrenhemel is er weer en je hebt nu in alle richtingen nog een beetje meer plaats. Edel hout wordt nog rijkelijker verwerkt. De voorzetels zijn geïnspireerd door de beroemde Eames Lounge Chair uit 1956 en hebben nu ook hout aan de achterzijde. Voor de sierlijsten ontwikkelde het team nieuwe technieken, die ervoor zorgen dat die nu ook driedimensionaal ingevuld kunnen worden. Als bestuurder kijk je nu tegen twee 12,3” schermen aan, maar het analoge klokje is gebleven.

Achteraan heb je meer zitconfiguraties dan tevoren. Er is de intieme loungezetel, er zijn individuele zetels met een uitklapbare armsteun, er zijn zetels met een vaste middentunnel en er zijn nu ook speciaal ontwikkelde slaapzetels.

Onderhuids

De Phantom staat op een compleet nieuwe aluminium structuur die 30% stijver is dan voorheen. Volgens Rolls-Royce is die speciaal voor het merk ontwikkeld, maar wellicht vind je er nog altijd kenmerken van de BMW Siebener in terug. Ze is schaalbaar en kan verschillende aandrijfvormen huisvesten. Belangrijk, want hoewel Rolls-Royce diesels en hybrides zal negeren, zijn geheel elektrische modellen wel aan de orde. En ze zullen nog tijdens de carrière van deze Phantom geïntroduceerd worden. Ded structuur wordt wellicht ook gekrompen voor de opvolgers van de Ghost, Dawn en Wraith, maar dient ook voor de eerste crossover van het merk, voorlopig nog gekend als Cullinan.

“ De ophanging kijkt mee via de camera’s ”

Een dubbele wishbone-ophanging vooraan en een vijflink-achteras met rondom een luchtophanging en gestuurde demping moeten de inzittenden optimaal isoleren van de ondergrond. De ophanging reageert niet alleen op de stuurinput, de ondergrond of het gaspedaal, maar kijkt ook mee via de camera’s en kan op die manier zelfs anticiperen op oneffenheden.

It's sufficient

Voor de aandrijving zorgt een 6,75l grote V12. Dat klink bekend in de oren, maar de Britten zeggen (met een Duits accent) dat de centrale helemaal opnieuw bekeken is. De eenheid wekt 563pk en 900Nm op en wordt gepaard aan een achttrapsautomaat. De prestaties zijn volgens Rolls-Royce ‘ruim voldoende’.