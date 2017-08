Nieuwe Nissan Leaf wordt mooi en rijdt verder

Door: BV

Het is de Tesla Model 3 die het elektrische autonieuws van de afgelopen weken domineerde. En dat met, als je het nuchter bekijkt, niet eens spectaculaire zaken. Maar er zitten nog nieuwe EV’s in de pijplijn. Volkswagen liet al weten te werken aan een elektrische auto die goedkoper wordt dan de Model 3. Maar je hoeft niet eens zo lang te wachten op de nieuwe Nissan Leaf. Die debuteert in september op het Autosalon van Frankfurt en kan wellicht nog voor bovenstaande Tesla op je oprit staan.

Scherpe lijnen

De eerste generatie Nissan Leaf is niet meteen een klassieke schoonheid. Z’n lijnen vloeiden voort uit de drang van de sector om z’n anderssoortige technologie ook aan de buitenkant te etaleren. Maar de meeste auto-ontwerpers zijn op dat vlak alweer in bezinning. De nieuwe Leaf wordt dan ook een pak conventioneler gelijnd. Scherpe vouwen, naast de achterruit geparkeerde pijlvormige lichtunits en een zwevend dak moeten ervoor zorgen dat de Leaf tegelijk ook meer trendy wordt dan voorheen. Hij zal nog het meest vergelijkbaar zijn met de jongste Nissan Micra.

Verder rijden

Onderhuids bereidt de Leaf zich voor op een zevenmijlssprong. Het rijgedrag moet verbeterd zijn, onder meer door de accu’s anders te huisvesten. Maar de meeste klanten zitten vooral te wachten op meer autonomie. En die zou wel eens kunnen reiken tot 500km. Wordt dat gecombineerd met een aantrekkelijke prijs, dan heeft het model opeens veel troeven in handen. Het moet nog blijken…