Deze Fiat 500 is de sympathiekste tweecilinder die je vandaag zal zien

Door: BV

Gamine, heet deze specifieke variant van de Fiat 500. Hij werd van 1967 tot 1971 gebouwd door de Italiaanse koetswerktovenaar Vignale. En hij is een nòg een stuk kleiner dan de foto’s laten uitschijnen.

Piepklein

De Fiat 500 is natuurlijk een dwerg, zelf naast hedendaagse compacte auto’s. En daarom is deze Gamine, die slechts aan twee personen plaats bood, dat ook. Amper 1,3m breed, 3,02m land en met een wielbasis van amper 1,84m. Hij weegt ook waanzinnig weinig: slechts 450kg. Een vroege Citroën 2pk weegt (een klein beetje) meer.

Onder de kap zit een piepkleine 0,5l tweecilinder die 21pk opwekt. Sneller dan 100km/u kan je er niet mee, maar daar gaat het ook niet om. Had de 500 de motor trouwens niet achteraan zitten? Ja hoor, en daar zit hij ook bij deze Gamine. Die motorkap en de grote grille zijn er grotendeels voor de show. Vind je dat niet zo mooi, dan is er natuurlijk ook nog deze Fiat 500 Jolly.

Prijzig?

Waarom we het nu precies over deze speciale Fiat hebben? Omdat er in Engeland één te koop staat. Met het stuur aan de verkeerde kant weliswaar, maar ook met slechts 20.000 originele kilometers en helemaal in oude glorie hersteld. De prijs is er ook niet naast: € 45.000. Maar als je weet dat je voor sommige Citroën 2pk al meer dan € 100.000 moet dokken, valt dit nog mee…

Beeld: Hexagon Classics