Enige straatlegale BMW M1 Procar is fortuin waard

Door: BV

Beslist geen schuurvondst (zoals deze BMW M1), is deze BMW M1 Procar. Van de veertig exemplaren die er ooit van zijn gemaakt, is het de enige die werd gehomologeerd voor weggebruik. Dat kwam er echter nooit van. Zonde van de creatie, maar het betekent wel dat er nu nog steeds een zo goed als fonkelnieuw exemplaar staat. Met nipt 30km op de teller.

Geflopt en verguisd

Alleen in 1979 werd de BMW M1 Procar gebouwd. Die kwam uit in een eigen raceklasse die slechts twee seizoenen meeging. En toen zat het merk plots met veertig racers die niet meer in de competitie terecht konden. Daar was menig deelnemer kwaad over.

De originele zespitter werd door VAC Motorsports onder handen genomen. En geen klein beetje. Uiteindelijk werd de motor tot 414pk gemasseerd. Aanzienlijk meer dan de 277pk van de ‘gewone’ M1. Gecombineerd met een vijfbak van fabrikant ZF was dat voldoende voor een acceleratie naar 100 in 4,5 seconden. Zelfs vandaag nog scherpe cijfers, en dat voor een auto die bijna 4 decennia op de teller heeft. De topsnelheid ligt op 305km/u.

Fortuinen

Geflopt en verguisd, werd de M1 Procar, maar vandaag is hij een fortuin waard. In 2016 werd er nog een bedrag met 6 nullen betaald voor deze straatlegale auto die ironisch genoeg nog nooit op de openbare weg mocht rijden. Deze week is hij in elk geval te zien in Pebble Beach aan de Amerikaanse Westkust.