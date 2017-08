Aston Martin DBR1 is nu duurste Engelse auto ooit

Door: BV

Vorig jaar betaalde iemand $ 21,8 miljoen voor een Jaguar D-Type. Nooit eerder wisselde een Britse auto voor zo’n bedrag van eigenaar. Maar het record sneuvelde dit weekend. De Aston artin DBR1, een auto die in ’59 de 24 uren van de Nürburgring won en waarvan onder meer Carrol Shelby, Roy Salvador en Stirling Moss ooit het stuur namen.

Het bieden bij veilinghuis RM Sotheby’s duurde niet minder dan 7 minuten en de prijs steeg door tot een bedrag van zo maar even $ 22,5 miljoen. Een nieuw record. Wie hem mee naar huis neemt, is niet bekend. Het winnende bod werd per telefoon geplaatst.