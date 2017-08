BMW i3 krijgt facelift, sportversie

Door: BV

Het is al vijf jaar geleden dat BMW submerk ‘i’ boven het doopvond hield. Speciaal uitgedokterd voor elektrische modellen en plug-in-hybrides. Nu al is duidelijk dat dergelijke varianten ook voor andere BMW’s op de planning staan. Er is niet veel keuze. Maar ‘i’, dat is gelanceerd en dat moet nu blijven. De i8 creëert z’n eigen niche, maar of de i3 nu zo succesvol is, dat is moeilijk uit te maken. In elk geval is het een product met zaken die zowel op de plus- als op de minzijde van de balans staan. En slechts weinig mensen blijven onverschillig bij de i3. Je bent voor of je bent tegen (het design). Slechts weinigen zegt het niets.

Facelift

Aan dat polariserende ontwerp verandert de facelift van de i3 niets. Die is overigens bescheiden. De smoel wordt aangescherpt met horizontale richtingaanwijzers waar voorheen ronde mistpitten zaten, de kernmerkende ‘nieren’ lijken aangedikt ofschoon ze exact even groot bleven en LEDs sieren de koplampen en richtingaanwijzers. Achteraan zijn de aanpassingen net zo talrijk, maar zo mogelijk nog subtieler. De kleuren springen meer in het ook, niet alleen met een nieuwe blauwe en rode tint, maar ook omdat de A-stijlen en dakbogen nu in contrasterend zwart uitgevoerd kunnen worden.

Aan de binnenkant is een groter scherm voor het iDrive-infotainmentsysteem - nu met 10” diameter in plaats van 6,2” voorheen - het belangrijkste nieuwsfeit. Op de tweede plaats noteren we de mogelijkheid om uit nieuwere materialen en stoffen te kiezen. Daarbij zit nu ook schapenwol.

Verder rijden, sneller rijden

De i3 heeft, louter elektrisch aangedreven, een vermogen van 170pk en 250Nm trekkracht. De accucapaciteit bedraagt nu 33kWh, terwijl dat bij de lancering 22kWh is. De optimistische EU-cyclus voorspelt dat je daarmee 300km kan afleggen, maar 235km is wellicht realistischer. De variant met range-extender (een kleine 2-cilinder benzinemotor die afkomstig is uit het scooter-gamma van het merk) levert 38 extra pk’s en heeft een kleine tank die je aan de pomp kan bijvullen. Die variant sprint naar 100km/u in 8 tellen. Dat is meer dan de 7,3 van de louter elektrische i3, wat te wijten is aan het meergewicht.

BMW i3S

Nieuw is ook de BMW i3S. Inderdaad, met de ’S’ van Sport. 14pk en 20Nm rijker (elektrisch) en daardoor nog eens 4 tienden sneller aan de 100. BMW heeft ook gezorgd voor een topsnelheid van 160km/u, terwijl alle andere versies al bij 150 begrensd zijn. Over de gekende productcycli gaat de i3S net zo ver als de S-loze versie, maar wie het vermogen aanspreekt staat onvermijdelijk eerder stil.

De sportieve variant heeft recht op een 10 mm verlaagd onderstel en een toegenomen spoorbreedte. In de wiellkasten huizen 20-duimers waarrond iets breder rubber zit. Tenslotte reageert de variant wat alerter op input van stuur en gaspedaal.