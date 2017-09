Jaguar stelt voor: de mooiste elektrische auto ooit

Door: BV

Het is een algemeen bekend feit dat Enzo Ferrari, zelf verantwoordelijk voor heel wat esthetisch verantwoord blik, ooit verklaarde dat de Jaguar E-Type de mooiste auto ter wereld was. Weinigen zijn zelfs ruim een halve eeuw later geneigd daar tegenin te gaan. Bijgevolg moet een elektrische E-Type wel meteen de mooiste elektrische auto ooit zijn.

E-Type Zero

Een elektrische E-Type dus. Van Jaguar’s recent opgerichte Classics-afdeling zelf nog wel. Dat schiet gegarandeerd bij menig autoliefhebber in het verkeerde keelgat. Met 300pk moet de E-Type Zero gedoopte creatie nochtans prettig te sturen zijn. De honderdsprint wordt immers afgehaspeld in 5,5 tellen. Een seconde vlotter dan de zescilinder E-Type van de eerste generatie kon neerzetten. En aan de buitenkant is er maar weinig dat de ingrijpende harttransplantatie verraadt.

Aan de binnenkant, wordt één en ander snel duidelijk. Door het digitale instrumentarium en het LCD-scherm hoog in de middenconsole van een herwerkt dashboard bijvoorbeeld. Wat waren de Britten aan het denken…