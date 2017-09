Bugatti Chiron doet 42 seconden over…

Door: BV

Het is niet de sprint naar 100 of 200km/u. En neen, het is ook niet om het snelst naar de 300. De 400 dan? Wel, dat komt in de buurt. Alleen moet je dan ook nog eens afremmen naar nul. Inderdaad, de nieuwe Bugatti Chiron heeft niet eens driekwart minuut nodig om 0 - 400 - 0 om de teller te doen verschijnen. Juan Pablo Montoya, van ex-Formule 1-faam, deed het voor. De 41-jarige Columbiaan legde 3,112km af voor de oefening.

En het snelheidsrecord?

Dit aardigheidje is voor Bugatti maar een tussenstop. Volgend jaar zet het merk het wereldsnelheidsrecord scherper. Daarover blaakt het merk van zelfvertrouwen. Montoya tikte nu al even 420 aan. Sneller dan hij ooit eerder ging. Bugatti wacht nog op banden die de snelheid aankunnen.