8 miljoen voor een Mercedes

Er is natuurlijk geen nieuwe Mercedes waarvoor je die prijs moet betalen. Er is zelfs niets dat in de buurt komt. Voor deze bedragen kom je automatisch terecht bij een klassieker. En volgens specialisten is het bedrag in de titel waar deze Mercedes-Benz 540 K Special Roadster zou moeten eindigen. Hij wordt volgende maand geveild door RM Sotheby's.

Uniek?

Mercedes bouwde slechts 419 stuks van de 540 K. Maar het exemplaar op de foto's is nog specialer. Van het Special Roadster koetswerk werden er eind jaren dertig slechts 25 gebouwd. En tenzij er snel nog één ontdekt wordt in een garage of een schuur, is dit het laatste overblijvende exemplaar

5,4l achtcilinder

Deze 540 K, een creatie van meer dan 5m lengte, werd in 1939 besteld door kunsthandelaar Rolf Horn. Onder z'n gerekte motorkap zit een achtcilinder lijnmotor met 5,4l inhoud die door een compressor nog werd opgehitst. Horn bestelde het model met een schuine voorruit, lage deuren, erg gewelfde zijpanelen en extra veel chroom. Destijds kon je zo'n zaken opgeven.

Reis rond de wereld

De Tweede Wereldoorlog heeft z'n stempel ook op de geschiedenis van deze auto gedrukt. De auto werd in Oost-Berlijn gebruikt als diplomatenauto en verzeilde enige tijd later in Moskou. Vervolgens werd hij geëxporteerd naar Zweden. En daar werd hij weer verscheept naar de VS, waar hij momenteel verblijft.

Tweede keer onder hamer

Deze auto ging in Monterey al onder dehamer voor 4,62 miljoen dollar. Zowat de helft van z'n huidige waarde, terwijl het pas van in 2011 geleden is. Als dat gerealiseerd wordt, is het geen slechte investering. Het record voor een 540 K dateert van 2012. Toen werd er op Pebble Beach bijna $ 12 miljoen betaald voor een exemplaar.