Porsche lanceert vernieuwde 911 GTS

GTS betekent bij de Porsche 911: niet echt kicken, maar toch pittiger dan de basis. Een kruising tussen een Carrera S en GT3. Nog steeds comfortabel, maar al snel en luid. Met de facelift en het omschakelen naar turbomotoren een dik jaar geleden verdween de GTS uit de configurator. Sinds vandaag, de opening van het Autosalon van Detroit (NAIAS 2017) staat hij er weer bij.

Boxer turbo met 450pk

Na zijn facelift zal hij exact dezelfde veranderingen ondergaan hebben als Porsche bij de andere 911's doorvoerde. En dat wil dus zeggen dat als je goed kijkt je iets aan de grille en portiergrepen opmerkt. Technisch gezien veranderde er een pak meer omdat een boxer turbo de oude zuiger vervangt. De nieuweling start nu met drie liter cilinderinhoud, twee turbo's, meer vermogen en betere prestaties.

De nieuwe turbo's zorgen voor meer power. Ze halen 450 in plaats van 420pk uit het 3-liter blok van de Carrera S, de trekkracht stijgt van 500 naar 550Nm. Ter vergelijking: de atmosferische 3.8-liter pochte in de voorganger met 430pk en 440Nm.

De cijfertjes

Met het vermogen verbeteren natuurlijk de rijprestaties. De 911 GTS sprint op zijn best (coupé, 4WD & transmissie met dubbele koppeling) in 3,6 seconden naar 100. 0,4 seconden sneller dan de oude 911 GTS, 0,2 seconden sneller dan een 911 Carrera S van de huidige generatie. Alle GTS varianten zijn sneller dan 300 km/u, de handgeschakelde achterwielaangedreven coupé haalt 312km/u. Het normverbruik begint bij 8,3 liter per 100 kilometer (coupé, achterwielaandrijving, PDK-automaat).

911 Coupé, Targa & Cabrio GTS

Zoals steeds creëert Porsche met drie lettertjes er ineens vijf modellen bij. Het GTS-logo is er nu voor de coupé en cabriolet met achter- en vierwielaandrijving en de 911 Targa 4WD. Alle GTS-modellen krijgen naast de specifieke 20-duimsvelgen met centrale wielbout en - onafhankelijk van de aandrijving - het bredere achterspoor van de Carrera 4, een verlaagde ophanging met standaard PASM-demping, verduisterde lichtunits en dubbele einddempers van sportuitlaat.