Komt Opel in handen van PSA Peugeot Citroën?

Door: BV

Er was een tijd dat General Motors openlijk op zoek was naar een overnemer voor Opel. Onderdelenfabrikant Magna Steyr was geïnteresseerd, maar die deal ging niet door. Inmiddels is het Duitse merk druk doende met het grootste modellenoffensief uit z’n geschiedenis. Het zag er dus naar uit dat de Amerikanen inmiddels, na de terugtrekking van Chevrolet in Europa, weer volop geloofden in een toekomst voor het oude Germaanse merk. Maar er werd achter de schermen in het grootste geheim onderhandeld met PSA Peugeot Citroën. Die besprekingen zijn nu uitgelekt, op het moment dat de partijen erg dicht bij een overeenkomst zijn.

Schaalvergroting

PSA aast op Opel om dat het de vruchten van een schaalvergroting wil plukken. Samen met Citroën, Peugeot, DS en de Britse dochteronderneming Vauxhall zou het bedrijf in Europa een marktaandeel van 16% hebben. Bovendien zijn de Fransen geïnteresseerd in de elektrische technologie van GM. Toegang tot die kennisbank hoort volgens de ingewijden die het mogelijke nakende akkoord lekten bij de deal. Alles alles vlot verloopt kan de deal over luttele weken rond zijn.