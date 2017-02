Dit is de krachtigste diesel ter wereld

Door: BV

Hij heet RT-flex96C. Een naam die je eerder doet denken aan een matras dan aan een dieselcentrale, maar het is niettemin de krachtigste turbodieselmotor ter wereld. Hij is gebouwd door de Finse onderneming Wärtsilä.

Hallucinante cijfers

De gigantische 14-cilinder lijnmotor (die ook bestaat in varianten met minder cilinders) heeft zo maar eventjes 25.480l slagvolume. Dat is 6.370 keer meer dan wat de Mercedes AMG-GT R nodig heeft om in 3,6 tellen naar 100km/u te sprinten. De gigant profiteert van turbolading en directe injectie met een common-rail systeem. Hij wekt 107.400pk op en een maximaal koppel van 7.600.000Nm bij amper 102t/min.

Emma Maersk

De centrale wordt sinds 2006 gebruikt in de Emma Maersk. Destijds was dat één van de grootste vrachtschepen ter wereld. De motor zelf is ook geen kleintje. 26,6 meter lang is hij. En 13,5 meter hoog. Hij weegt 2.300 ton in het totaal. Een enkele zuiger is 6 meter hoog en weegt 5,5 ton.

Economisch?

Wärtsilä heeft het over een lage verbruikskost. De gigant heeft minder onderhoud nodig dan zijn voorganger. Hij is ook zuiniger. Niet dat je je daar veel bij moet voorstellen. Elke 24 uur gulpt hij 250.000 liter mazout weg. En het is een 2takt, dus erg schoon zal de uitstoot ook wel niet zijn.