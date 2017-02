Zelfs Lotus wil nu een SUV

Door: ADD

De Britse sportwagenfabrikant Lotus is van plan om het modellengamma in de komende jaren volledig te vernieuwen. En dat zou dan niet alleen de Elise en Exige treffen, grote baas Jean-Marc Gales overweegt zelfs een SUV.

Elise

Aan nieuwsagentschap dpa bevestigde Gales dat de volgende generatie van de open sportwagen Elise er tegen 2020 moet zijn. En omdat de Britten ook op de Amerikaanse markt graantjes willen meepikken, zal die iets groter dan voorheen worden. Al moet Maar de roadster wel de lichtste auto in zijn segment blijven.

Exige

Op basis van de Elise zal er dan een opvolger voor de coupé Exige komen. Bovendien willen de Britten het platform zo variabel maken dat ze de volgende 2 + 2-zitter in de stijl van Evora daarop kunnen construeren. Wie de motoren levert, laat Gales nog in het midden. Al liet hij wel te verstaan geen reden te hebben waarom hij niet zou blijven samenwerken met Toyota. De Japanners leveren momenteel een 1.6 of 1.8 liter viercilinder en een V6 met 3.5 liter en daarmee covert Lotus een pk-bereik van 134 tot 416pk.

Hybride SUV?!

Zoals tegenwoordig bijna elke fabrikant flirt ook Gales met een SUV. De Topman schetst een SUV in de grootte en de prijsklasse van Porsche Macan en de Audi Q5, die in het beste geval in 2022 het levenslicht zal zien en dankzij een aluminium, carbon of kunststoffen carrosserie aanzienlijk lichter dan zijn concurrenten zal zijn en natuurlijk ook dynamischer. Bovendien droomt Lotus ervan zo veel gewicht te besparen dat ze een hybride aandrijving in de SUV kunnen steken.