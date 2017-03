Volkswagen Arteon volgt Passat CC op

Door: BV

Volkswagen presenteert op het Autosalon van Genève deze Arteon. Dat is een vierdeurs met coupé-eigenschappen. Net als de Passat CC die hij opvolgt.

De afmetingen

De Arteon staat nu ook op VW’s MQB-platform. De bodemplaat die voor bijna alle nieuwe producten van de group gebruikt wordt. Elk jaar maken er miljoenen auto’s gebruik van dat onderstel. In dit geval is de afstand tussen voor- en achteras gerokken tot 2,84m. De vierdeurs met ver over de oren getrokken daklijn meet 4,86m in de lengte, 1,87m in de breedte en 1,42m in de hoogte. VW noemt het een Gran Turismo. Dat klinkt wat duurder en we voorspellen dat dat nu al de richting van het prijskaartje voorspelt. Want daarover is vooralsnog geen nieuws. De vormgeving is gebaseerd op de Volkswagen Sport Coupé Concept die we in 2015 te zien kregen.

Beschikbare motoren

De Arteon komt er met zes motoren in het totaal. Een 1.5l TSI benzine met 150pk zal de spits afbijten. Hogerop zullen we een 2.0 TSI vinden die naar keuze (en budget) 190 of 280pk sterk wordt.

De 2-liter dieselcentrale wordt ook ingelepeld. Die bestaat in vermogensversies met 150, 190 of 240pk. De lichtste benzine en de twee minst performante diesels zijn standaard handgeschakeld, terwijl de rest van huis uit al een automaat met zeven verzetten en twee koppelingen krijgt. Vierwielaandrijving vervangt voorwieltractie op de krachtigste varianten van elk brandstoftype.

De link met de Passat blijft

Het interieur vertoont grote gelijkenissen met de Passat. Dat geldt ook voor z’n 6,5 en 9,2” grote infotainmentscherm en digitaal display. Het meubiliair is wat sportiever gelijnd dan dat van de Passat. En dat is niet alleen zo voor de voorste exemplaren. Achteraan kan je weliswaar met drie plaatsnemen, maar de Duitsers benadrukken dat de vormgeving de suggestie van individuele achterzetels wil geven.