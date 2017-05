Lotus in Chinese handen

Door: BV

Het Chinese Geely zit al jaren op een berg geld en dat zullen we geweten hebben. Het kocht al Volvo en samen met dat merk richtte het Lynk&Co op. Dat zou wel eens het eerste Chinese automerk zijn dat een serieuze poging waagt om de Europese markt te veroveren. Maar daarmee zijn de centen nog niet op. Het bedrijf koopt nu ook nog een aanzienlijk belang in het Maleisische Proton. Net geen meerderheid: 49,9%.

Lotus met spleetogen

Wat de Chinezen wel krijgen is de zeggenschap over Lotus. Daarvan krijgt Geely namelijk 51% van de aandelen in handen. DRB-Hicom, het moederbedrijf van Proton, is nu nog op zoek naar een partij die de rest van de kleine Britse autosportbouwer wil overnemen.

En wat nu?

Wie naar Volvo kijkt, hoeft niet meteen te vrezen voor Lotus. Dat merk is sinds 2010 eigendom van Geely en breekt het ene interne record na het andere. Dat gezegd zijnde, lijkt de aandacht er voor de zuivere rijeigenschappen flink achteruit te zijn gegaan. Mooiere, slimmere Volvo’s, maar je hoort bijna niemand zeggen dat ze beter rijden. De rest van de industrie is overigens in hetzelfde bedje ziek. En dan is er nog het zwaard van Damocles: dat de productie ervan ooit helemaal naar China trekt.

Stuur verkeerd

Proton zelf, zal wellicht geen Europese ambities koesteren. Het produceert alleen voertuigen met het stuur rechts. Vandaar dat je ze wel eens ziet in Engeland. Het merk kan ook daar echter geen groot marktaandeel claimen. Wat Geely er dan wel in ziet? Wellicht een hoop potentieel in Azië. De fabrieken van Proton draaien lang niet op volle toeren, dus de Chinezen kunnen zonder veel extra centen meer auto’s gaan bouwen. Zolang ze ze maar verkocht krijgen.