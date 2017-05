7 pickups die er nooit komen

De pick-up zit in de lift. Al was het maar omdat er meer centen mee te rapen vallen dan met een conventionele auto. Volkswagen, Mercedes, Renault, Fiat en Peugeot-Citroën hebben er ofwel recent één voorgesteld, ofwel is er één in de maak. Deze zeven Pickup-renders van website Ford Transit Direct, zullen er echter nooit komen. Maar het is wel leuk om even naar te kijken.