Morgan koopt fabriek terug

Door: BV

Morgan is één van de oudste automerken ter wereld. De Britse nicheconstructeur is al meer dan 100 jaar gevestigd in het Britse Malvern in de West Midlands. Maar het was het afgelopen decennium geen eigenaar van de gronden en gebouwen waarin dat gebeurde.

Investeringsronde

In 2006 zag het bedrijf zich genoodzaakt die te verkopen aan een investeringsbedrijf en terug te leasen. Morgan had immers geld nodig voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Dat leverde onder meer de leuke Morgan Three Wheeler op. De producten en het nieuwe bezoekerscentrum, uit 2009, werden goed ontvangen en Morgan is nu in staat z’n voormalige eigendommen terug te kopen.

Rooskleurige toekomst

Morgen ziet de toekomst door een rozen bril. Het bedrijf zegt dat het bedrijf meer inkomen heeft, dat de vraag naar z’n producten sterk is en dat het een duidelijke visie voor de toekomst heeft.