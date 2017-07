Ex-Nicolas Cage Porsche 935 K4 te koop voor bijna $ 3 miljoen

Door: BV

De Porsche 935 K4 is zonder twijfel één van de auto's die het meest z'n stempel drukte op de racegeschiedenis van het bedrijf. De racer met bijnaam Moby Dick is ook vandaag erg gegeerd door verzamelaars. En dit exemplaar heeft nog een extraatje.

Wat is nog echt Porsche?

Dit specifieke exemplaar is eigendom geweest van de Kremer renstal. Die kreeg toestemming van Porsche om de 935 door te ontwikkelen tot een heuse racewagen. Er zijn er slechts twee van gebouwd, waaronder deze Porsche 935 K4 IMSA GTP van 1981. En dat wil niet zeggen dat er half werk gedaan werd. Op het dak en de voorruit na, heeft hij niets meer gemeen met de weinig geliefde straatvariant.

3.2l biturbo met... 800pk

Kremer begon eigenlijk van een wit vel papier. Er kwam een buizenframe waarin een 3,2l centrale met twee turbo's kwam. Samen goed voor zo maar eventjes 800pk. Bij 6.100t/min werden die allemaal losgelaten. Als het dan rechtdoor ging, dan was een snelheid van 353km/u mogelijk.

Succesvol op het circuit

Ondanks z'n erg bescheiden oplage, werd de auto erg bekend. In 1982 reed de auto in de IMSA-reeks vijf keer als eerste over de finish. Daarna werd hij lustig verhandeld en ging hij van verzamelaar naar verzamelaar. De bekendste daarvan is de Amerikaanse acteur Nicolas Cage. En nu is hij weer te koop voor de aardige som van $ 2,85 miljoen.