Ford pickup met Jaguar diesel

Door: BV

De Ford F-150 pickup voert in de VS nog altijd de verkoopstabellen aan. En voor modeljaar 2018, dat na de zomer ingaat, kondigde het Blauwe Ovaal de komst van een nieuwe 3-liter dieselcentrale aan. Een eenheid die Ford niet zelf bouwt, maar die wordt aangekocht. Jaguar-Land Rover wordt de leverancier.

Uit de Land Rover Discovery

Bij Jaguar en Land Rover wordt de centrale gebruikt in een heel aantal verschillende producten. Van de XF tot de Land Rover Discovery. In de producten van Land Rover en Range Rover onderging die motor enkele aanpassingen die de werking in extreme omstandigheden (doorwaadbare diepte, werkingshoek) moeten garanderen. Daardoor is die configuratie geschikt voor de F150.

In de Discovery wekt de centrale 254pk en 600Nm op, maar het is nog onduidelijk of de Ford met identieke cijfers zal uitpakken. Jaguar Land Rover bouwt de motor in Wolverhampton. Daar is het bedrijf nu op zoek naar 700 extra werkkrachten. Niet alleen omwille van de vraag van Ford, maar ook om aan de interne vraag te kunnen blijven voldoen. De wereldwijde verkoop van Jaguar Land Rover zit al jaren in de lift.