Amerika nieuw jachtterrein van PSA Peugeot Citroën

Door: BV

Het is al decennia geleden dat Peugeot en zustermerk Citroën nog actief waren in het land van Uncle Sam. De lucratieve (want erg grote) Amerikaanse markt blijft echter zingen als een sirene. Fiat en Alfa Romeo keerden terug na de overname (of fusie, afhankelijk van aan wie je het vraagt) met Chrylser. Met matig succes overigens.

De Fransen van PSA, nu de tweede grootste Europese autobouwer, broeden ook op een herovering van de VS. Het bedrijf heeft er al een vestiging die zich nu vooral bezig houdt met een autodeeldienst.

10-jarenplan

De herintroductie van Peugeot, Citroën, DS of - waarom niet?- Opel wordt een langetermijnplan. Het merk werkt aan een stappenplan dat ten minste een decennium in beslag zal nemen. Daarin zitten een aantal grote hindernissen. Een dealernet uitbouwen in de VS vergt miljarden. En daarom wil PSA ‘creatief’ zijn. Wat dat inhoudt, weet nog niemand. Een rechtstreeks verdienmodel à la Tesla, lijkt op weinig enthousiasme binnen PSA te kunnen rekenen, wellicht omwille van de tegenstand die er binnen de VS al op kwam. Een buitenlands merk hoeft er daarom niet eens aan te denken. Wat wel? … de baas van PSA North America, Larry Dominique, suggereert eigenlijk dat iedereen met een goed plan zich mag aanmelden.