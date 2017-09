Elke nieuwe Jaguar en Land-Rover elektrisch vanaf 2020

Door: BV

Enkele dagen geleden stelde Jaguar een stuur voor. Het merk ziet immers een toekomst waarin dat het enige onderdeel is van de auto waar je nog eigenaar van bent. Het zal onder meer dienen om een auto te roepen. Welke auto? Wel, deze Future Type, bijvoorbeeld.

Hoezo, elektrisch?

Bovenstaande belofte werd met veel bombarie door het automerk gemaakt. Al hoeft de liefhebber van de verbrandingsmotor nog niet meteen te wanhopen. Die blijft ook nog wel een tijdje na 2020. De Britten laten alleen even weten dat elke modelrij er in de toekomst zal zijn met één of andere vorm van elektrificatie. Wellicht zullen de meeste modellen niet louter op stroom rijden, zoals de aanstormende Jaguar i-Pace. Denk eerder aan hybride of plug-in-hybride.

De Future Type kijkt nog veel verder. Die zou zo uit een Science Fictionfilm gerold kunnen zijn. Geruisloos en connected, uiteraard. Hij bestaat ook louter virtueel. Jaguar heeft momenteel geen intentie om hem op ware grootte te bouwen.