Lada Niva krijgt verjaardagseditie

Door: BV

Je kan de Lada Niva gerust een icoon noemen. Z’n franjeloze hoekige vormgeving heeft z’n fans. En hoewel je bezwaarlijk kan zeggen dat hij met oog voor detail wordt geassembleerd (hij wordt veeleer samengesmeten), dat hij comfortabel, luxueus of goed uitgerust is, oogst hij op het terrein wel het nodige respect. Het is niet voor niet dat het model er nog altijd staat.

40 kaarsjes

Sinds 1977 al, om precies te zijn. Dat betekent dat hij dit jaar 40 wordt. Lada, nu onder controle van Renault-Nissan is niet te beroerd om dat toch te vieren. Er komen twee speciale reeksen van de Niva: ‘Edition’ en ‘40th Anniversary’. Exact 1977 stuks zullen ervan gemaakt worden.

De Edition pakt uit met wat speciale kleuren (beige, rood, wit, terracota of blauw-grijs). Er zijn ook andere instrumenten, er is namaakleder (dat heet tegenwoordig eco-leder) en er zijn zelfs dorpelsierlijsten. De tweede editie krijgt zwarte zetels en een camouflagelook aan de buitenkant. Dat is voor het eerst.